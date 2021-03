Coronavirus, il bollettino dell'Asp: 79 i nuovi casi positivi, 5 ricoverati e 50 nuovi guariti

E' impennata di contagi in città. In appena due giorni sono venti le persone che hanno contratto il virus, per un totale di 99. Il dato preoccupa e non poco anche palazzo dei Giganti

+79. E’ questo il dato che riguarda i nuovi positivi al Coronavirus. Secondo il consueto bollettino dell’Asp ci sono cinque nuovi ricoverati, 30 guariti e nessun deceduto. Secondo il dato fornito dall’azienda ospedaliera i tamponi validati sono 983.

I soggetti ricoverati al “San Giovanni di Dio” sono 23, le persone ricoverati al “Giovanni Paolo II” sono 12. I soggetti ricoverati in strutture Lowcare sono 3, in terapia in terapia intensiva sono 5, di cui 4 al “San Giovanni di Dio” ed una persona a Sciacca.

Impennata di contagi ad Agrigento, sono 99- soltanto ieri erano 91 -, di cui 7 immigrati ospiti in una struttura d'accoglienza. 15 ad Alessandria della Rocca;24 ad Aragona; a Bivona 10, a Burgio 5, a Calamonaci 12; a Caltabellotta 10, a Camastra, 12; a Cammarata 7; a Campobello di Licata 7 A Canicattì sono saliti a 35 i contagiati (il giorno prima erano31); Casteltermini è ferma a 7 casi; Castrofilippo a 1, Cattolica resta a 0, Cianciana 16 positivi; Favara è a 41; Joppolo Giancaxio, 3; Licata, 10; Lucca Sicula 4; Menfi 1; Montallegro 1; Montevago, 4; Naro è Covid free, Palma di Montechiaro 60; Porto Empedocle è a 28 (+4) casi; Racalmuto1; Raffadali sfoa i 100 casi, ad oggi sono 103; Ravanusa, 3,Realmonte 2; Ribera, 71, Sambuca di Sicilia è Covid-free; San Biagio Platani, 3; San Giovanni Gemini, 5; Sant'Angelo Muxaro, 6; Santa Elisabetta, 7; Santa Margherita di Belice, 3, Santo Stefano di Quisquina, 6 (+4); Sciacca, 104; Siculiana 38 (+4) casi (22 sono da attribuire a migranti ospitati dal Villa Sikania) e Villafranca Sicula a 10 casi. Sulle navi d'accoglienza ci sono, stando al report dell'Asp, 69 migranti positivi.

Da palazzo dei Giganti

"Nuova impennata di contagi nella nostra città. In due giorni ci sono stati altri 20 nuovi positivi. Per la precisione 7 sono stati registrati giorno 17 e 13 ieri, 18 marzo. Ci sono stati anche sei nuovi guariti e il totale dei positivi in trattamento oggi è di 99 casi. In questo dato sono sempre inseriti i 7 migranti ospiti della Comunità San Giuseppe Maria Tomasi".