Coronavirus, il bollettino dell'Asp: un nuovo deceduto e un ricoverato

Secondo l'Azienda ieri non ci sono registrati altri positivi ma si contano ben 44 nuovi guariti

Nessun nuovo caso, ma un morto a Sambuca di Sicilia e un nuovo ricoverato. Sono questi i dati dell'odierno bollettino Covid dell'Azienda sanitaria provinciale di Agrigento. I tamponi di riferimento sono quelli realizzati due giorni fa. Domani, verosimilmente, si avranno invece gli esiti degli oltre 340 test effettuati ieri.

Sono invece 30 al momento le persone ricoverate, quasi tutte in regime ordinario-subintensivo (19 al San Giovanni di Dio, 10 al Fratelli Parlapiano, 1 fuori provincia) mentre 1 persona si trova in terapia intensiva presso il nosocomio agrigentino e un'altra in una struttura lowcare a Canicattì.

Quarantaquattro, invece, sono i guariti. Questo porta quindi ad una diminuzione della "pressione" dei positivi in tutta la provincia, per quanto restino alti i contagi a Licata e Santo Stefano Quisquina, che è attualmente l'unica zona rossa del nostro territorio.

I numeri dei positivi nei singoli Comuni

Stando al bollettino dell'Asp, Agrigento - nella giornata di ieri - aveva 17 positivi. Sono 16 a Camastra; 3 a Cammarata. A Campobello di Licata i positivi sono 11; Canicattì conta attualmente 68 positivi; Casteltermini: 1 (si tratta però di un migrante ospitato presso una struttura di accoglienza); Castrofilippo: 3; Favara: 7; Licata ha invece 133 casi di positività; Menfi 34; Naro: 13 casi; Palma di Montechiaro: 70; Porto Empedocle: 9; Racalmuto: 1; Raffadali: 8; Ravanusa: 38; Ribera: 10; Sambuca di Sicilia: 7; San Biagio Platani: 10; Santa Margherita di Belìce, 2 casi; Santo Stefano di Quisquina, 22 positivi. Troviamo poi Sciacca con 8 casi.

Sono Covid-free: Alessandria della Rocca, Aragona, Bivona, Burgio, Calamonaci, Caltabellotta, Cattolica Eraclea, Cianciana, Comitini, Grotte, Joppolo Giancaxio, Lucca Sicula, Montallegro, Montevago, Realmonte, San Giovanni Gemini, Sant'Angelo Muxaro, Santa Elisabetta, Siculiana e Villafranca Sicula.

Al momento vuota la nave quarantena per migranti.