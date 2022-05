Coronavirus, dopo giorni si registrano due nuovi decessi: oltre 300 i positivi

Il Coronavirus torna a fare vittime nella nostra provincia. Secondo il bollettino dell'Asp di oggi, infatti, ci sono due decessi riconducibili al virus: si trattava di cittadini di Grotte e Montallegro.

Sono invece 326 i nuovi positivi registrati, con 2 soli ricoveri e ben 2715 persone guarite rispetto a ieri. Si tratta, come è già accaduto più volte in passato, di un riallineamento dei numeri comunicati ai Comuni da parte dell'Asp dovuti alle guarigioni che vengono registrate dai medici di famiglia.

Il focus sugli ospedali

Sono 16 (-3) gli agrigentini ricoverati. Di questi, 9 si trovano al "San Giovanni di Dio" di Agrigento e 4 (-3) al "Fratelli Parlapiano" di Ribera. Sono tre (dato stabile) i pazienti in Terapia intensiva a Ribera. Fra i ricoverati anche un soggetto non residente in questa provincia e pertanto non conteggiato nel totale complessivo.

I dati Comune per Comune

Secondo il report dei dati di sorveglianza sanitaria dell'Asp, Agrigento ha 395 positivi (-80); Alessandria della Rocca: 20 (-1); Aragona: 39 (-4); Bivona: 40 (-23); Burgio: 22 (-3); Calamonaci: 3 (-1); Caltabellotta: 11 (-5); Camastra: 17 (-1); Cammarata: 24 (-3); Campobello di Licata: 73 (-8); Canicattì: 156 (-40); Casteltermini: 48 (-11); Castrofilippo: 3 (-1); Cattolica Eraclea: 8 (-4); Cianciana: 15 (-4); Comitini: 17 (-1); Favara: 230 (-78); Grotte: 23 (-6); Joppolo Giancaxio: 5 (stabile); Licata: 190 (-14); Lucca Sicula: 11 (-4); Menfi: 71 (-16); Montallegro: 14 (-11); Montevago: 22 (+1); Naro: 29 (-5); Palma di Montechiaro: 33 (-1); Porto Empedocle: 102 (-12); Racalmuto: 14 (-9); Raffadali: 93 (-20); Ravanusa: 30 (-7); Realmonte: 44 (+5); Ribera: 91 (-19); Sambuca di Sicilia: 43 (-1); San Biagio Platani: 35 (-9); San Giovanni Gemini: 36 (-5); Sant'Angelo Muxaro: 6 (-1); Santa Elisabetta: 11 (-6); Santa Margherita di Belice: 27 (-2); Santo Stefano di Quisquina: 19 (-17); Sciacca: 258 (-61); Siculiana: 31 (-28, ancora positivi i 3 migranti ospiti del centro d'accoglienza Villa Sikania) e Villafranca Sicula: 10 (stabile).

Sulle navi quarantena, in rada della costa Agrigentina, non ci sono migranti che risultano positivi al Covid.