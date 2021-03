Coronavirus, il bollettino dell'Asp: 29 nuovi soggetti positivi e un deceduto

Il morto è stato registrato a Palma di Montechiaro, aumentano i casi in tutta la provincia: c'è anche un nuovo ricovero in terapia intensiva

Crescono i casi registrati in provincia di Agrigento di Coronavirus. Stante il quotidiano bollettino dell'Azienda sanitaria provinciale, si registrano 29 nuovi positivi, con 2 nuovi ricoveri (di cui uno in terapia intensiva) e un deceduto che era originario di Palma di Montechiaro. CI sono inoltre 37 nuovi guariti.

La provincia si avvia, da inizio pandemia, verso quota 6mila casi registrati, con 153 morti e 30 soggetti che hanno avuto necessità di ricovero ospedaliero grave.

Ecco i dati comune per comune: ad Agrigento si registrano 59 soggetti in trattamento; ad Alessandria della Rocca sono 5; ad Aragona sono 13; a Bivona c'è un solo soggetto in trattamento; a Calamonaci 4; a Caltabellotta 6; a Camastra 26; a Cammarata 1; a Campobello di Licata 24 così come a Canicattì; un caso a Casteltermini; cinque positivi in trattamento a Castrofilippo; 7 a Cianciana; 25 a Favara; 1 a Joppolo Giancaxio; 51 a Licata; 1 a Menfi e a Lucca Sicula; 3 a Montallegro; 13 a Montevago; 4 a Naro; 26 a Palma di Montechiaro; 61 a Porto Empedocle (dove si è decisa la chiusura delle scuole, anche se a pesare sul dato ci sono, dice il comune, i migranti sulla nave quarantena); 3 a Racalmuto, 34 a Raffadali; 4 a Ravanusa; 3 a Realmonte; 5 a Ribera; 5 a San Giovanni Gemini; 3 a Santa Margherita di Belice; 28 a Sciacca, 12 a Siculiana.

Sono covid-free Burgio, Cattolica Eraclea, Comitini, Sambuca di Sicilia, San Biagio Platani; Sant'Angelo Muxaro; Santa Elisabetta, Santo Stefano Quisquina, Villafranca Sicula.