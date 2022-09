Coronavirus, il bollettino dell'Asp: c'è un nuovo decesso ma sono solo 17 i positivi

Un nuovo decesso tra i residenti di Menfi ma solamente 17 positivi. Il bollettino dell'Asp di Agrigento sul fronte Covid continua a evidenziare come la diffusione del virus sia calata, ma lo stesso continui a colpire duro soprattutto le persone più fragili. Non si registra, per la giornata del 26 settembre, nessun nuovo ricovero, mentre sono 74 le guarigioni.

Il focus sugli ospedali

Ricoverati nelle strutture sanitarie provinciali risultano esserci al momento 5 (-2) agrigentini, tutti in degenza ordinaria/subintensiva e tutti al "Fratelli Parlapiano" di Ribera.

I contagi comune per comune

Stando all'ultimo, in ordine di tempo, bollettino dell'Asp, Agrigento ha 59 positivi (stabile); Alessandria della Rocca: 4 (stabile); Aragona: 8 (-1); Bivona: 1 (-1) ; Camastra: 2 (stabile); Cammarata: 1 (-1); Campobello di Licata: 6 (-3); Canicattì: 18 (+1); Casteltermini: 3 (-1); Comitini: 1 (stabile); Favara: 62 (-5); Licata: 35 (-19); Lucca Sicula: 10 (-1); Menfi: 13 (-7); Montallegro: 2 (stabile); Montevago: 1 (stabile); Naro: 10 (-2); Palma di Montechiaro: 16 (-1); Porto Empedocle: 16 (+6); Racalmuto: 2 (stabile); Raffadali: 25 (-19); Ravanusa: 9 (-2); Realmonte: 2 (stabile); Ribera: 7 (-1); San Biagio Platani: 1 (stabile); San Giovanni Gemini: 2 (-1); Sant'Angelo Muxaro: 1 (stabile); Santa Margherita di Belìce: 9 (-1); Santo Stefano Quisquina: 1 (stabile); Sciacca: 26 (-2) e Villafranca Sicula: 1.

Sono “Covid free” Burgio, Castrofilippo, Cattolica Eraclea, Cianciana, Caltabellotta, Joppolo Giancaxio, Grotte, Calamonaci e Santa Elisabetta, Sambuca di Sicilia e Siculiana.