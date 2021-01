Coronavirus, il bollettino dell'Asp: cinque i nuovi soggetti ricoverati

La diffusione del Coronavirus in provincia di Agrigento tira il "freno a mano" in linea con i dati che arrivano dal resto della Regione. Stando al bollettino dell'Asp sono infatti 35 i nuovi casi riscontrati a fronte di 243 tamponi realizzati.

Di questi, 5 sono oggi assistiti in ospedale, altri 30 sono invece presso il proprio domicilio. Trentotto, in totale, i guariti.

Andando al dettaglio comune per comune, Agrigento ha oggi 159 positivi (ieri erano 167), Alessandria ha lo stesso numero di soggetti positivi di ieri (3), così come Aragona (2). Bivona è rimasta Covid-free, così come stabili sono Calamonaci, che è a 10 casi, Caltabellotta e Camastra (0). Fermi i contagi anche a Cammarata (1), mentre crescono a Campobello di Licata (19 attualmente positivi, ieri erano 1. Stabile rispetto a ieri Canicattì (38), così come Casteltermini (0), Castrofilippo (3), Cattolica Eraclea (9). A zero casi Cianciana, Comitini e Lucca Sicula, mentre scendono a 65 i casi a Favara (-2) e a 5 a Grotte (-1).

Stabili i contaggi anche a Joppolo Giancaxio (1), a Montallegro (16), Montevago (4), Naro (5), Raffadali (18), Ribera (56), Sambuca di Sicilia (7), San Biagio Platani (2), Santa Elisabetta (2), Santa Margherita Belice (20) e Siculiana (1) mentre crescono ancora a Licata, che è adesso a quota 96 (+5 rispetto a ieri), Sciacca, che è quota 43 (+1), San Giovanni Gemini che è a 11 casi (+2) e calano a Menfi che è adesso a quota 26 (-1) e scendono a Palma di Montechiaro (20, ieri erano 21), Porto Empedocle (oggi 20, ieri 24), Ravanusa (ieri erano 98, oggi 96), Realmonte (ieri erano 6, oggi 5).

Covid-free Sant'Angelo Muxaro, Santo Stefano Quisquina e Villafranca Sicula.