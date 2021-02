Coronavirus, il bollettino dell'Asp: 50 nuovi casi ma 67 i guariti in provincia

Non si ferma la crescita dei contagi da Coronavirus in provincia, ma è significativo il numero di coloro che sono guariti dopo averlo contratto nelle scorse settimane e sono "solo" 2 i nuovi ricoveri in ospedale e non in reparti di terapia intensiva. Sono questi i dati "agrodolci" del bollettino comunicato dall'Azienda sanitaria provinciale che, va rilevato, hanno un piccolo squadro rispetto a quelli diffusi dal Ministero della Salute. Se l'azienda parla infatti di 50 nuovi casi, per Roma il dato dovrebbe essere di 55. Una differenza numerica che si era creata già nei giorni scorsi e che si è accentuata con il passare del tempo.

Più rilevante, anche statisticamente, è invece il numero dei guariti, che sono ben 67.

Ecco i dati comune per comuna: Agrigento è a quota 111 casi (-5), Burgio a 2; Calamonaci a 11; Cammarata a 1; Campobello di Licata a 29 (+7); Canicattì a 42 (-5); Casteltermini a 3; Castrofilippo a 2 (-1); Cattolica Eraclea a 11 (+2); Favara a 65 (+7); Grotte a 5; Joppolo Giancaxio a 1; Licata a 80 (-7); Lucca Sicula a 4; Menfi a 15 (-7); Montallegro a 14 (+1); Montevago a 6 (-1); Naro a 14; Palma di Montechiaro a 13 (-3); Porto Empedocle a 33; Racalmuto a 10 (+1); Raffadali a 17; Ravanusa a 63; Realmonte a 2; Ribera a 45 (-1); Sambuca di Sicilia a 6 (-1); San Biagio Platani a 2; San Giovanni Gemini a 10 (+1); Santa Elisabetta a 3; Santa Margherita di Belice a 11 (-1); Sciacca a 42 (-2), Siculiana a 5 (+1).

Sono attualmente a zero casi registrati, anche grazie ad alcune guarigioni, i comuni di Alessandria della Rocca, Aragona, Bivona, Caltabellotta, Camastra, Cianciana, Comitini, Sant’Angelo Muxaro, Santo Stefano Quisquina e Villafranca Sicula.