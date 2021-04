Il bollettino dell'Asp: +102 casi positivi in provincia, calano i ricoveri: oltre cento i guariti

Secondo il consueto report diramato dall'azienda ospedaliera non ci sarebbero delle vittime. Sono 110 le persone che nelle ultime ore hanno sconfitto il virus

+102. E’ questo il dato che riguarda i nuovi casi positivi al Coronavirus. Secondo quanto fatto sapere dal consueto bollettino divulgato dall’Asp, il numero fa riferimento ai tamponi processati nel giorno precedente. Le persone ricoverate in ospedale, nelle ultime ore, sono 4. I soggetti assistiti a domicilio sono 98. Le persone che, nelle ultime ore, hanno sconfitto il virus sono 110. Non ci sono vittime.

La situazione negli ospedali

Al “San Giovanni di Dio” sono ricoverate 44 persone. Sedici, invece, a Ribera, 9 a Sciacca. Le persone ricoverate nelle strutture lowcare sono sei, tutte all’interno dello Sciacca Hotel Covid. Sono nove, invece, le persone ricoverate nella terapia intensiva del “San Giovanni di Dio”, 3 al “Giovanni Paolo II” di Sciacca.

La situazione nei comuni

Agrigento - stando al report dei dati di sorveglianza sanitaria dell'Asp - sono 186 i contagiati; Alessandria della Rocca: 17; Aragona: 3; Bivona: 28; Burgio: 16; Calamonaci: 10; Caltabellotta: 14; Camastra: 1; Cammarata: 17; Campobello di Licata: 34; Canicattì: 293; Casteltermini: 16; Castrofilippo: 9; Cattolica Eraclea: 63; Cianciana: 12; Comitini: 11; Favara: 201; Grotte: 8; Joppolo Giancaxio: 0; Licata: 71, Lucca Sicula: 0; Menfi: 14, Montallegro risultano esserci 48 positivi; Montevago: 14; Naro: 2; Palma di Montechiaro: 197; Porto Empedocle: 74; Racalmuto: 19; Raffadali: 72; Ravanusa: 33; Realmonte: 7; Ribera: 218; Sambuca di Sicilia: 14; San Biagio Platani: 13; San Giovanni Gemini: 13; Sant'Angelo Muxaro: 6; Santa Elisabetta: 2; Santa Margherita di Belìce: 54; Santo Stefano Quisquina: 3; Sciacca:78; Siculiana: 36; Villafranca Sicula: 2. Navi che accolgono i migranti, 7 positivi. Tra i soggetti registrati a Casteltermini 2 sono da attribuire al centro di accoglienza “La grande famiglia”. Per quanto riguarda il dato di Comitini, 3 positivi sono da attribuire al centro di accoglienza “Acquarinto”. Stessa cosa per Palma di Montechiaro, 11 migranti positivi e Siculiana. Soggetti ricoverati non residenti: 5.