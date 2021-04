Il bollettino dell'Asp, aumentano i ricoverati: +17 i positivi al Covid 19, tre morti

Ci sono diciassette nuovi casi positivi al Coronavirus in provincia. Le persone che hanno perso la vita per via del virus, nelle ultime ore, sono tre. I soggetti guariti, secondo il consueto bollettino dell’Asp, sono 92, le persone assistite a domicilio sono 15. I tamponi validati nelle utlime ore sono 722. Nel dettaglio aumentano i ricoverati ed i morti per "mano" del Covid 19 sono rispettivamente di Cianciana, Sciacca e Montallegro.

L’andamento negli ospedali

Attualmente al “San Giovanni di Dio” sono ricoverate 42 persone - soltanto ieri erano 37 - 16 a Ribera presso la struttura “Fratelli Parlapiano” e 9 al Giovanni Paolo II di Sciacca. I soggetti ricoverati in strutture Lowcare sono in tutto otto. Le persone, dunque, ricoverate in terapia intensiva sono 14. Nel dettaglio 8 al “San Giovanni di Dio”, 4 a Sciacca.

L’andamento comune per comune

Agrigento - stando al report dei dati di sorveglianza sanitaria dell'Asp - sono 177 i contagiati; Alessandria della Rocca: 18; Aragona: 6; Bivona: 26; Burgio: 23; Calamonaci: 13; Caltabellotta: 26; Camastra: 1; Cammarata: 18; Campobello di Licata: 28; Canicattì: 260; Casteltermini: 16; Castrofilippo: 3; Cattolica Eraclea: 59; Cianciana: 14; Comitini: 12; Favara: 190; Grotte: 4; Joppolo Giancaxio: 0; Licata: 52; Lucca Sicula: 0; Menfi: 13, Montallegro risultano esserci 42 positivi; Montevago: 17; Naro: 2; Palma di Montechiaro: 198; Porto Empedocle: 84; Racalmuto: 32; Raffadali: 73; Ravanusa: 28; Realmonte: 7; Ribera: 207; Sambuca di Sicilia: 13; San Biagio Platani: 26; San Giovanni Gemini: 12; Sant'Angelo Muxaro: 4; Santa Elisabetta: 2; Santa Margherita di Belìce: 66; Santo Stefano Quisquina: 3; Sciacca:82; Siculiana: 54; Villafranca Sicula: 4.