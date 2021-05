Il bollettino dell'Asp: +2 positivi al Coronavirus, 84 guariti nelle ultime ore

+2. E’ questo il numero dei nuovi positivi nell’Agrigentino. A comunicarlo è, come consueto, il bollettino dell’azienda ospedaliera di Agrigento. i tamponi validati, nelle ultime ore, sono 396. Il numero dei positivi fa riferimento ai tamponi processati il giorno precedente. Al momento, secondo l’Asp, risulta un solo soggetto ospedalizzato. Stesso dato per le persone assistite a domicilio. I guariti dal Covid 19, nelle ultime ore, sono 84. Non si sono registrate vittime.

La situazione negli ospedali: 42 i ricoverati

I soggetti ricoverati al “San Giovanni di Dio” sono 33. Le persone ricoverate a Ribera sono 8, una al “Giovanni Paolo II”. Le persone ricoverate in strutture lowcare sono 7, tutte allo Sciacca Hotel Covid. Due, ad oggi, i soggetti ricoverati in terapia intensiva

Il dato

Ecco i dati comune per comune degli attuali positivi: Agrigento, 85 soggetti in trattamento; 3 ad Alessandria della Rocca; 12 ad Aragona; 6 a Bivona 6; Burgio: o; Calamonaci: 0; Caltabellotta: 6; Camastra: 1; Cammarata: 5; Campobello di Licata: 24; Canicattì: 132; Casteltermini: 8 (2 sono migranti ospiti di un centro di accoglienza); Castrofilippo: 21; Cattolica Eraclea: 17; Cianciana: 1; Comitini: 7; Favara: 87; Grotte: 13; Joppolo Giancaxio: 0; Licata: 218; Lucca Sicula: 0; Menfi: 28; Montallegro: 17; Montevago: 8; Naro: 1; Palma di Montechiaro: 108 (4 sono migranti ospiti di un centro di accoglienza); Porto Empedocle: 37; Racalmuto: 6; Raffadali: 53; Ravanusa: 144; Realmonte: 7; Ribera: 14; Sambuca di Sicilia: 25; San Biagio Platani: 11; San Giovanni Gemini: 3; Sant'Angelo Muxaro: 7; Santa Elisabetta: 1; Santa Margherita di Belìce: 8; Santo Stefano Quisquina: 0; Sciacca: 83; Siculiana: 10 (1 di questi è un migrante ospitato in un centro di accoglienza) e Villafranca Sicula: 0. Navi accoglienza migranti: 19.