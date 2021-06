Il bollettino dell'Asp sorride in "faccia" al Covid 19: nessun nuovo caso di positività

Secondo quanto fatto sapere dall'azienda ospedaliera non ci sarebbe, nelle ultime ore, neppure un ingresso in ospedale

Non ci sono nuovi casi di Covid 19 nell’Agrigentino. Il dato è riferito ai tamponi processati un giorno fa. Ad oggi i test effettuati sono 371. Nessun ingresso in ospedale e nessuna persona deceduta. I soggetti guariti, secondo il consueto bollettino dell’Asp, sono 21. Le persone ricoverate in ospedale sono 13. Nel dettaglio: undici al “San Giovanni di Dio” e due a Ribera, nella struttura ospedaliera “Fratelli Parlapiano”. Una persona, ad oggi, risulta ricoverata in una struttura lowcare.

Secondo il report dell'azienda sanitaria provinciale, Agrigento conta 13 positivi; 10 a Camastra; 4 a Cammarata. A Campobello di Licata i positivi sono 8; Canicattì è a quota 85, Castrofilippo: 2; Favara: 2; Licata ha 135 positivi; Menfi ne ha 15; Naro ha 6 casi; Racalmuto 1, Palma di Montechiaro: 66; Porto Empedocle ha 11 casi; Raffadali ha 4 casi; Ravanusa: 31; Realmonte 1, Ribera: 1; San Giovanni Gemini ha un caso; San Biagio Platani: 10; Santa Margherita di Belìce, 2 casi; Santo Stefano Quisquina ha 35 positivi, Sciacca ha invece 9 casi.

Restano Covid-free: Alessandria della Rocca, Aragona, Bivona, Burgio, Calamonaci, Caltabellotta, Cattolica Eraclea, Cianciana, Comitini, Grotte, Joppolo Giancaxio, Lucca Sicula, Montallegro, Montevago, Sant'Angelo Muxaro, Santa Elisabetta, Siculiana, Sambuca di Sicilia, Villafranca Sicula. Nessun migrante positivo, infine, sulle navi quarantena in rada dell'Agrigentino.