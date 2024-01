"Dopo 10 mesi maxi bolletta da quasi 900 euro", i commercianti pronti alla protesta ad Aragona

E' "rivolta" ad Aragona da parte dei commercianti nei confronti di Aica. La società idrica, infatti, nei giorni scorsi ha recapitato alle utenze non domestiche una fattura relativa al servizio idrico, per i primi dieci mesi del 2022, di ben 853,90 euro, corrispondente però ad un consumo presunto - e uguale per tutti - di 128 metri cubi.

Molti utenti però si sono rivolti ad un legale, l'avvocato Giuseppe Farruggia, per valutare opinione la legittimità della richiesta e della tariffa applicata dalla società consortile.

Sul punto, nei giorni scorsi, si è tenuta una riunione tecnica alla presenza oltre del legale anche di una rappresentanze dei commercianti, del Confasi e del direttore generale di Aica Claudio Guarneri che - pur preannunciando l'installazione di contatori in futuro - ha ribadito la determinazione dell'azienda a non revocare o modificare le fatture in questione dato che queste sarebbero solo l'effetto delle tariffe ereditate dal Comune di Aragona.

"Alla luce delle copiose sentenze, alcune delle quali della Corte di Cassazione, - spiega l'avvocato Farruggia - che nel corso degli anni hanno avuto ad oggetto la tariffazione del servizio idrico gestito dal comune di Aragona, anche il pagamento richiesto da Aica appare illegittimo e non dovuto. In assenza di contatori, il consumo di 128 mc indicato nelle fatture in questione è del tutto arbitrario: quello richiesto, in realtà, costituisce un importo forfettario del tutto scollegato dalla quantità di acqua di fatto fornita. Al contrario i giudici hanno ripetutamente affermato che la tariffa, essendo un “corrispettivo del servizio” e non una tassa, non potrebbe che essere proporzionato al consumo effettivo rilevato dal contatore idrometrico: il pagamento determinato secondo criteri diversi dalla proporzionalità sarebbe illegittimo e pertanto non dovuto".

Secondo il legale, quindi, Aica sarebbe obbligata a "come si legge tanto nel regolamento comunale quanto nella carta dei sevizi, a fornire 'l'acqua con il sistema a deflusso libero': diversamente, in maniera paradossale, il contratto d’utenza si risolverebbe nell’obbligo dell’utente di pagare un importo fisso – parecchio esoso – a fronte del fatto che il gestore di fornisce l’acqua se e quando può, o vuole".