Blogger americano vola a Sambuca: "Ho trovato la casa più economica del mondo"

Nell’immenso “mare” del web sono diversi i blogger che viaggiano alla scoperta di posti nuovi, tendenze dell’ultima ora e tanto altro. Uno dei più importanti è un vlogger statunitense. Ovvero un soggetto che in rete ha guadagnato - oltre a dei soldi - anche una certa credibilità.

Una fonte, affidabile, sui viaggi e sui posti da visitare. I vlog, dunque, realizzano un reportage per poi pubblicarlo in rete. E’ il caso di Living Bobby. Blogger statunitense che vanta più di un milione di utenti. Il ragazzo è volato in Sicilia per conoscere Sambuca di Sicilia.

“Qui - dice - ho trovato la casa più economica del mondo. Costa solo un euro”. LivingBobby ha incontrato persone del posto, ha documentato tutto ed ha poi tratto le sue conclusioni. Un vero reportage che è stato visionato da milioni di utenti. Sambuca, ancora una volta, raggiunge “spettatori” di ogni dove. L’iniziativa delle case a 1 euro è stata una promozione del territorio più che mai produttiva.