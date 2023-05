"Tenevano gli animali con le zampe legate per impedirne i movimenti", scattano anche due denunce

Sono due - un agrigentino e un favarese - le persone denunciate alla Procura di Agrigento, a margine del controllo a tappetto effettuato a carico di tutti gli ambulanti presenti al mercatino degli animali, di domenica scorsa, a Villaseta. I due, entrambi nullafacenti, rispettivamente di 56 e 65 anni, sono stati ritenuti responsabili di maltrattamento di animali e detenzione di animali in condizioni di incompatibilità naturale producendone sofferenze. Di fatto, il controllo - fatto in via De Cosmi, a Villaseta appunto, - dei carabinieri delle stazioni di Villaseta e Porto Empedocle, assieme al nucleo Cites di Palermo, ha permesso d'accertare che l'agrigentino e il favarese detenevano numerosi animali con le zampe legate, per impedirne i movimenti.

I due sono stati inoltre sanzionati con verbali da 10 mila euro a testa.

Uno invece il sanzionato - si tratta di un commerciante catanese di 52 anni - che è stato trovato in possesso di prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione.

Ben otto, infine, i commercianti ambulanti di animali vivi che sono stati sanzionati amministrativamente per mancanza di documenti di trasporto e per mancanza dei nominativi delle aziende di produzione. Raffica di multe che sono arrivate, in questi casi, ad un totale di 80 mila euro.