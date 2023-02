Blitz antidroga “Hybris”, baci, applausi e botte davanti alla Questura: ecco le immagini

Baci lanciati ai familiari dall'uscio della Questura, ma anche foto “ricordo” e applausi dei parenti che li hanno accompagnati fin sull'auto della polizia. Poi le pose dinanzi ai fotografi, ma anche insulti e minacce ai giornalisti e agli operatori di ripresa e infine, momenti di tensione fra familiari degli arrestati e alcuni passanti, disordini per il quale si è reso necessario l'intervento degli uomini del reparto Mobile in tenuta antisommossa. Questo è in sintesi il film della mattinata movimentata di piazza Vittorio Emanuele di Agrigento che ha fatto da cornice al blitz antidroga della squadra mobile.

Operazione antidroga della Squadra Mobile