E' tornata la luce dopo oltre un'ora fra Porta di Ponte e via Atenea, il sindaco: "Blackout incomprensibile, nessuna anomalia"

E' durato poco più di un'ora il blackout che ha oscurato via Atenea, Porta di Ponte, ma anche piazza Vittorio Emanuele e piazza Aldo Moro. Operai e tecnici del gestore, quello che si occupa dell'illuminazione pubblica, poco dopo le ore 19 sono riusciuti a ridare la luce alle strade principali del centro di Agrigento che è tornata, di fatto, oltre ad essere sicura, a "vestirsi" di festa. Sono state riaccese infatti tutte le luminarie.

"Mi è stato spiegato dal gestore che non c'è stata alcuna anomalia - ha riferito, ad AgrigentoNotizie, il sindaco Francesco Micciché - . Si presume pertanto che vi sia stata una mancanza da parte dell'Enel".

Non è la prima volta però che il "salotto buono" della città resta al buio, certamente per minor tempo, ma analoghi blackout si sono già registrati. E hanno anche sollevato un coro polemico fra gli esercenti commerciali, specie in questo periodo di festa.