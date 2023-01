Ancora un blackout: Capodanno al buio fra Porta di Ponte e via Atenea

Da mesi ormai si ripetono, e in maniera sistematica, i blackout. Talvolta per una manciata di minuti, altre per un lasso un po' più lungo, Porta di Ponte, via Atenea e piazza Vittorio Emanuele restano al buio.

Esattamente come ieri, via Atenea è letteralmente invasa da agrigentini, abitanti dei Comuni limitrofi e turisti. Ed è al buio, totalmente se non fosse per le luci delle attività commerciali presenti. E' saltata l'illuminazione pubblica e, naturalmente e conseguentemente, sono spente anche le luminarie della festa. "Dopo i fasti di ieri (il riferimento è all'ottima riuscita del concerto di Capodanno con Achille Lauro in testa ndr.) - ha commentato, ironizzando, Giuseppe Di Rosa del Codacons -, Agrigento è tornata alla normalità".

Il sindaco Franco Micciché, interpellato da AgrigentoNotizie, ha fatto sapere (ore 18,32): "Stanno arrivando gli operai del gestore per provvedere alla sistemazione dell'illuminazione pubblica".