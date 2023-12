Ricerche del pensionato 90enne scomparso a Bivona, in azione anche il drone dell'ispettorato Foreste

Si è levato in volo anche un drone per tentare di ritrovare, fra il centro e le campagne di Bivona, il pensionato novantenne Francesco Costa che è scomparso dal pomeriggio di ieri. A coordinare il piano di ricerche, effettuato sul campo dai carabinieri, è, come sempre avviene in questo genere di casi, la Prefettura di Agrigento. Dell'anziano, nonostante l'utilizzo del drone - che di fatto sta servendo per cercare di velocizzare il rastrellamento a tappeto del territorio - non sono saltate fuori altre tracce.

Soltanto l'autovettura, posteggiata in pieno centro era stata, quasi subito, ritrovata dai carabinieri. La macchina è risultata essere regolarmente parcheggiata e chiusa a chiave. Evidentemente l'anziano si è allontanato a piedi. Nessuno, a quanto pare, lo avrebbe visto, né si sarebbe insospettito. A lanciare l'allarme, non vedendolo rientrare a casa ieri sera, era stata la moglie.

Per tutta la notte, ma da stamattina all'alba si sono fatte più intense, sono andate avanti le ricerche del pensionato novantenne che, di fatto, sta bene, non ha alcuna patologia. Ma è pur sempre un novantenne. Poi, poco dopo le ore 14, la decisione: un drone per cercare, appunto, di velocizzare. E così è stato. A metterlo a disposizione è stato l'ispettorato Foreste. Ispettorato che ha schierato sul campo anche delle squadre di terra che stanno contribuendo a setacciare ogni angolo della piccola Bivona.