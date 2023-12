Ritrovato morto il pensionato 90enne di Bivona scomparso da mercoledì pomeriggio

E' stato trovato morto dentro un immobile di sua proprietà il pensionato novantenne di Bivona, Francesco Costa, che era scomparso dal pomeriggio di mercoledì.

Durante la mattinata erano proseguiti, in maniera ininterrotta, i rastrellamenti dei carabinieri assieme alle unità cinofile dei vigili del fuoco. Le squadre dell'ispettorato Foreste avevano effettuato invece numerosi sorvoli con i quattro droni a disposizione. Poi, ad un certo punto, la drammatica scoperta: dentro un immobile di proprietà dello stesso anziano è stato rinvenuto il corpo privo di vita del "nonnino". Al magazzino, un tempo adibito a riparo di animali, si è arrivati grazie alle indicazioni della figlia dell'anziano che è tornata dal Nord dove vive e lavora.

A Bivona sta arrivando il sostituto procuratore di turno. Non sono ancora chiare le cause del decesso dell'anziano che ha tenuto in apprensione l'intera Bivona, ma non soltanto. E' certo al momento che sul novantenne non vi siano segni di violenza, né sono state ritrovate in giro armi.

"Ringrazio di cuore tutti coloro che da ieri hanno lavorato senza sosta nelle ricerche del nostro concittadino Francesco Costa - ha scritto, sui social, il sindaco di Bivona, Milko Cinà, - . Ringrazio i carabinieri, i vigili del fuoco, il corpo Forestale, i vigili urbani, la Protezione civile e tutti i cittadini che hanno collaborato nell'attività di ricerca. Alla famiglia, a nome dell'intera comunità, vanno le più sentite condoglianze".