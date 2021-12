Accoltellato durante una rissa fra giovani, trentenne in gravi condizioni

Una rissa, conclusasi a quanto pare con un accoltellamento, e' scoppiata, poco prima dell'alba, in via Falcone e Borsellino a Bivona. Un trentenne e' finito in ospedale, al "Giovanni Paolo II" di Sciacca e, da circa un'ora, e' in sala operatoria dove i medici lo stanno sottoponendo ad un delicato intervento chirurgico.

I carabinieri di Bivona, coordinati dal comando compagnia di Cammatata, gia' dall'alba si stanno occupando dell'attivita' investigativa. A quanto pare, ma non ci sarebbero conferme al riguardo, gli investigatori starebbero sentendo qualcuno dei giovani coinvolti.

Non e' chiaro cosa abbia innescato la scintilla iniziale della lite, poi appunto trasformatasi in rissa. Forse una parola di troppo fra giovani che erano usciti per trascorrere un sabato sera all'insegna di svago e divertimento.

(In aggiornamento)