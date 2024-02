Produzioni casearie e filiera del grano duro: consegnati 38 diplomi

Cerimonia di consegna dei diplomi, conseguiti alla Fondazione ITS Sicani di Bivona, dei corsi "Tecnico superiore per il controllo, la valorizzazione e il marketing delle produzioni lattiero-casearie siciliane" e del "Tecnico superiore della filiera del grano duro in ambiente mediterraneo".

Sono ben 38 i diplomati. È stata anche consegnata la borsa di studio, del valore di 500 euro, ai due migliori studenti diplomati con 110 e lode.

Nel corso della cerimonia, alla presenza dell’assessore regionale dell’Istruzione e della formazione professionale Girolamo Turano, si è anche discusso del futuro degli ITS Academy siciliani e delle prospettive di sviluppo.

A intervenire, il direttore del dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e forestali dell’Università degli studi di Palermo, Tiziano Caruso; il presidente regionale della Rete ITS Academy Sicilia Francesco Pignataro e il presidente del comitato tecnico scientifico dell’ITS Academy Sicani, Giuseppe Di Miceli.

Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente della Fondazione, Ciro Costa, che ha sottolineato come i percorsi formativi ITS hanno l’obiettivo di formare tecnici superiori dotati di un’alta specializzazione tecnologica nell’ambito agro-alimentare di riferimento.