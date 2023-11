Investe il concittadino e gli provoca fratture multiple e lesioni: pensionato arrestato per tentato omicidio

Avrebbe investito un quarantasettenne, procurandogli fratture multiple e lesioni. E' per tentato omicidio che i carabinieri di Bivona hanno arrestato un pensionato settantenne. E lo hanno fatto in esecuzione di un'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari. Ordinanza firmata dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Sciacca su richiesta della Procura.

Era martedì 7 novembre quando, stando all'accusa, il pensionato settantenne di Bivona, per futili motivi, ha investito il concittadino, facendolo finire in ospedale dove è stato ricoverato per le fratture multiple e le lesioni riportate. Sul caso, i militari dell'Arma di Bivona hanno subito avviato le indagini che hanno permesso di fare chiarezza sull'accaduto e di identificare il presunto autore del tentato omicidio.

Eseguita l'ordinanza di misura cautelare, i carabinieri, dopo le formalità di rito, hanno posto ai domiciliari appunto l'anziano.