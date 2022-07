Il maxi incendio che ha minacciato Bivona, il sindaco: "Allarme rientrato, fiamme domate senza provocare grossi danni"

"Grazie all’intervento degli operatori antincendio della Forestale sia di Cianciana che di Bivona, ai tanti cittadini che sono intervenuti e ai vigili del fuoco l’incendio è stato domato senza provocare gravi danni". Lo ha detto il sindaco di Bivona, Milko Cinà, dopo che ieri sera era scoppiato l'allarme per uno spaventoso incendio nei pressi di contrada Prato/Plesso Collodi. Lo stesso amministratore, su Facebook, aveva lanciato un appello ai concittadini affinché collaborassero per favorire le operazioni di spegnimento.

"Mi preme ringraziare i vigili urbani, la Protezione civile, la Soris, in particolare Daniela Bruno, il direttore regionale della Protezione civile, Cocina, e tutti i volontari che erano già in viaggio per Bivona da Palazzo Adriano, Sciacca e Castronovo per darci aiuto" - ha concluso il sindaco di Bivona - .