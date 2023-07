Il bimbo di 6 anni travolto da un'auto a Santo Stefano Quisquina, il paese tira un sospiro di sollievo: è fuori pericolo

Santo Stefano Quisquina tira un sospiro di sollievo. Il bambino di 6 anni che, nella mattinata di sabato, era stato investito lungo via Reina, è fuori pericolo. La Tac cerebrale fatta nelle ultime ore è "pulita", il problema polmonare è rientrato e il piccolino, che è stato già estubato, è fuori pericolo. Resta ricoverato all'ospedale Dei Bambini di Palermo, dove è giunto con l'elisoccorso del 118, ma il quadro stabile e sotto controllo delle ultime ore è - stando agli esami strumentali a cui è stato sottoposto - decisamente migliorato. Il bambino ha infatti "risposto" benissimo alle cure dei medici.

Il piccino stava giocando, lungo via Reina, nei pressi di un'attività commerciale, quando all'improvviso è stato investito. A travolgerlo, una Lancia guidata da un sessantanovenne di Santo Stefano Quisquina, un impiegato regionale in pensione. L'uomo s'è subito fermato ed ha chiamato i soccorsi. Il piccolo dopo un primo ricovero nella clinica cittadina, in elisoccorso, a causa del trauma cranico, è stato trasferito a Palermo. Oggi il sospiro di sollievo per l'intera, piccola, comunità che era, praticamente tutta, in ansia per il bimbo.