Bimba di 4 anni arrivata sola a Lampedusa, al via l'iter per nominare un tutore

La Procura dei minori di Palermo ha presentato un ricorso urgente al tribunale dei minori per la nomina di un tutore e l'assegnazione a una comunità familiare alla piccina di 4 anni, una tunisina, che è arrivata, domenica sera, a Lampedusa, senza i genitori. Ieri è stata trasferita in una struttura protetta per minori soli della Sicilia e adesso la Procura per i minori procede, con urgenza, per la nomina di un tutore.

Cosa sia accaduto sulla spiaggia di Maahdia non è chiaro. Secondo quanto emerso nelle ultimissime ore, durante le concitate fasi dell'imbarco, il padre l'avrebbe persa di vista per cercare gli altri figli e l'imbarcazione avrebbe preso il largo. Gli operatori di Save The Children, attraverso il gioco e facendola incontrare con i profughi che se ne erano presi cura durante il viaggio, sono riusciti a rasserenarla. La notte trascorsa nel centro a cui è stata affidata temporaneamente è stata serena.

L'autorità giudiziaria, che la affiderà a una comunità familiare, si sta muovendo intanto, anche attraverso i canali diplomatici, per cercare i genitori, che nel frattempo potrebbero aver lasciato la Tunisia.