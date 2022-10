Bimba di 4 anni sbarcata da sola a Lampedusa, la Tunisia si muove per rimpatriarla

La Tunisia ha annunciato l'intenzione di rimpatriare la bambina di 4 anni arrivata, a Lampedusa, due settimane fa, senza i genitori. Lo Stato tunisino "garantisce gli interessi della piccola e adotta le misure necessarie per garantire il suo ritorno nel Paese il più presto possibile", hanno detto dal ministero della Famiglia tunisino. Una delegazione diplomatica tunisina dovrebbe incontrare, venerdì, il giudice del tribunale dei minori di Palermo.

Tutta la famiglia - il padre, la madre, la bimba e il fratello di 7 anni - avevano programmato di imbarcarsi da Sayada (ad Est della Tunisia) per raggiungere illegalmente le coste italiane. Prima che il barcone salpasse "il padre ha dato la figlia a un contrabbandiere, per aiutare sua moglie e il figlio che erano rimasti molto indietro. La barca nel frattempo ha preso il largo per Lampedusa", secondo quanto è stato ricostruito dal Forum Tunisian: un'organizzazione che segue le questioni migratorie. I genitori della piccola, dei venditori ambulanti, erano stati arrestati dalla polizia e poi sono stati rilasciati, secondo il portavoce della Corte di Monastir che supervisiona le indagini.

La Tunisia, alcuni Paesi sono a soli 130 chilometri dalla Sicilia, sta attraversando una grave crisi politica-economica con quattro milioni di poveri su quasi 12 milioni di abitanti. Questa situazione fa aumentare all'inverosimile le partenze di massa verso l'Europa. Più di 22.500 migranti, compresi tunisini e subsahariani, sono stati intercettati al largo della costa tunisina dall'inizio dell'anno.