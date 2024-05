La mancata indicazione della diagnosi sul cartellino clinico della paziente, di Canicattì, che la specialista aveva in cura, secondo l'accusa, avrebbe fatto venire meno un elemento di conoscenza necessario per le successive visite. Inoltre gli esami delle urine e la pressione arteriosa elevata sarebbero stati elementi molto indicativi del ritardo di crescita.

La condanna a 10 mesi di reclusione per l'accusa di avere provocato la morte di una bimba in grembo sottovalutando i sintomi di un ritardo di crescita.

Bimba morta in grembo per un ritardo non diagnosticato, chiesta condanna a 10 mesi per una ginecologa