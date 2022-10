Bimba arrivata sola a Lampedusa, il padre rischia l'accusa di "traffico di esseri umani"

Al papà della bimba di 4 anni, giunta da sola domenica scorsa a Lampedusa, viene contestata l'ipotesi di reato di "associazione a delinquere finalizzata a lasciare il territorio tunisino illegalmente". L'accusa potrebbe però tramutarsi in "traffico di esseri umani" perché il padre ha consegnato la figlia al trafficante. A fare il quadro della situazione, confermando di fatto quanto anticipato ieri dal deputato tunisino Majdi Karbai, è stato il portavoce della Guardia nazionale di Tunisi, Houssem Eddine Jebabli, alla

radio locale Shems Fm.

Secondo la stessa fonte, il padre avrebbe pagato 24.000 dinari per far imbarcare tutta la sua famiglia di quattro persone. La Procura tunisina ha interrogato i genitori, e poi ha emesso due ordini di custodia cautelare per il padre e poi per la madre della bimba.