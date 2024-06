Bimba di 4 anni morta per arresto cardiaco: prosciolti sei medici

Non ci fu alcuna responsabilità dei medici per la morte della piccola Alessia Nigel, deceduta a 4 anni per un problema cardiaco il 28 marzo dell'anno scorso all'ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca dopo essere stata portata in ospedale dai genitori, originari della Romania e residenti a Sambuca di Sicilia, per un violentissimo attacco febbrile.

Il gip del Tribunale di Sciacca, Stefano Zammuto, ha disposto l’archiviazione del procedimento a carico di sei medici iscritti nel registro degli indagati per omicidio colposo.

"I genitori della piccola Alessia non cercano risarcimenti ma giustizia, ci siamo opposti alla richiesta di archiviazione presentata dalla procura perché riteniamo che ci siano diversi aspetti da chiarire e che, in particolare, un trasferimento anticipato di alcune ore avrebbe potuto cambiare l'esito della vicenda. Sono questi gli argomenti che vogliamo sottoporre all'attenzione del giudice". Così l'avvocato Calogera Falco, legale della famiglia, aveva spiegato ad AgrigentoNotizie le ragioni dell'archiviazione.

Il giudice, invece, accogliendo la richiesta della procura e dei legali degli indagati, ha disposto l'archiviazione dell'inchiesta. In particolare, secondo la ricostruzione dei medici incaricati dai pm, la miocardite acuta di cui era affetta la piccola non le avrebbe comunque lasciato scampo.