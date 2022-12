Capodanno, controlli ai locali e su strade: nell'ultimo anno elevate 7.852 multe

Ad Agrigento, soltanto per la notte di San Silvestro, sono attese – secondo le stime fatte dalla Prefettura – 12 mila persone. Giovani, ma non soltanto, che arriveranno da ogni dove per assistere allo spettacolo di Achille Lauro.

Fino alla fine delle feste continueranno i controlli amministrativi. Le verifiche della divisione della polizia Amministrativa e Sociale, nell’ultimo anno, hanno portato all’adozione di 14 provvedimenti di sospensione delle licenze di esercizi. Nello specifico, sono state denunciate 13 persone durante i 64 controlli ad esercizi pubblici. Ben 19, per un totale di 30.923 euro, le sanzioni amministrative contestate.

Ad essere super impegnata nel tour de force di Capodanno anche la polizia Stradale che, nell’ultimo anno, ha effettuato 914 soccorsi, denunciato 59 persone ed ha riscontrato un totale di infrazioni di 7.852. Di queste, ben 851 per eccesso di velocità, 717 per mancato uso della cintura di sicurezza, 144 per uso del cellulare, 63 per guida sotto l’effetto di alcol. Sono stati poi scovati 447 veicoli privi di assicurazione e sono state ritirate ben 98 patenti, 241 carte di circolazione. I controlli con etilometro e precursore sono stati ben mille e 1.222 i mezzi che erano in circolazione nonostante fossero senza revisione. La PolStrada ha rilevato 151 incidenti – tutti vengono richiamati alla prudenza in occasione degli spostamenti di Capodanno -, di cui 7 mortali, 99 con 178 feriti