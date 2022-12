I controlli per la notte di Capodanno, il questore precisa: “Non andremo in ferie e vigileremo su tutto”

Reati in calo e un incremento del 37 per cento dei controlli effettuati in provincia di Agrigento nel corso dell'anno che sta per chiudersi. Questo è il dato complessivo del bilancio delle attività svolte nel 2022 dalla questura di Agrigento e che è emerso dalla consueta conferenza indetta dal questore per informare la collettività sul livello di sicurezza del territorio. Durante l'incontro con i giornalisti, il questore, Rosa Maria Iraci ha anche parlato dell'imminente notte di Capodanno che, in vista dell'esibizione in piazza Marconi, del noto artista Achille Lauro, porterà nella città dei Templi, migliaia di persone. “Noi non andiamo in ferie – dice dai microfoni di AgrigentoNotizie il questore Iraci – e le nostre pattuglie, controlleranno anche tutti coloro che faranno festa abusivamente”. In relazione all'organizzazione non autorizzata di feste e dei potenziali problemi di ordine pubblico che queste potrebbero determinare, il primo dirigente della polizia di Stato agrigentina chiede la collaborazione dei cittadini e, nel caso di risse anche dei titolari dei locali che sono stati invitati a segnalare le criticità. Intanto, sulla violenta rissa della notte di Natale che ha visto numerosi giovani coinvolti, il questore assicura che ci sono indagini in corso per individuare i responsabili.

Il bilancio di fine anno in Questura, Iraci: “Ripagati i nostri sforzi con il 7,5 per cento dei reati in meno rispetto al 2021”