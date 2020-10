Uffici vuoti, si cerca una ditta esterna per redigere bilanci e atti contabili

Uffici ormai quasi totalmente vuoti, il Comune di Porto Empedocle corre ai ripari per cercare di riallinearsi su un tema che resta centrale per il futuro dell’Ente: la gestione di bilanci e finanze.

Ad oggi, infatti, sono una trentina i lavoratori assunti a tempo pieno e determinato rimasti in servizio dopo i pensionamenti, cui si aggiungono ovviamente i precari, che attendono invece da tempo la stabilizzazione. Procedura oggi rallentata dalle fasi post dissesto finanziario, con la conseguenza di una stagnazione vera e propria delle attività degli uffici finanziari che l’Ente oggi non può permettersi, avendo avviato la “fase 2” del riequilibrio finanziario.

Così, come da linee guida già inviate al Ministero dell’Interno, il Comune sta ragionando dell’affidamento all’esterno del servizio finanziario, ricorrendo ad una ditta terza in assenza non solo di dipendenti, ma soprattutto di un dirigente finanziario, che oggi non è possibile nominare non soltanto per una questione economica, ma per l’impossibilità di assumere essendo bloccati i concorsi. Una strada simile a quella già seguita nel recente passato per l’ufficio Lavori pubblici, dove invece è stato individuato un dirigente esterno a scavalco, “prestato” dal Libero consorzio di Agrigento.

Questo servirà a traghettare l’ente in questa fase delicatissima, nelle more che dal Ministero arrivi l’ok al piano di bilancio consolidato che sarà seguito poi dall’approvazione da parte del Comune di tutti i bilanci arretrati.