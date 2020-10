Bilanci gonfiati, la difesa dell'ex sindaco di Porto Empedocle: "Di cosa è accusato Firetto?"

“Non abbiamo ancora capito cosa contesti la Procura a Calogero Firetto”. Ha esordito così, secondo quanto fatto sapere da La Sicilia, il legale dell’attuale sindaco di Agrigento e precedentemente, primo cittadino del Comune di Porto Empedocle. Firetto, coinvolto nella vicenda che riguarda i presunti “bilanci gonfiati” è assistito dall’avvocato Angelo Farruggia.

Il legale dell’ex sindaco ha discusso la totale estraneità dell’assistito alla gestione finanziaria del Comune di Porto Empedocle. La prossima udienza è fissata il 7 ottobre.

"Bilanci falsificati per non incappare nel patto di stabilità", pm ribadisce richiesta di rinvio a giudizio

L’inchiesta scaturisce da alcuni accertamenti della Guardia di Finanza. Sono quattro le ipotesi di falso in atto pubblico che vengono contestate a Firetto e si riferiscono alle attestazioni fatte nei bilanci che, in sostanza, sarebbero stati “gonfiati”, inserendo fra le entrate - secondo l'accusa in maniera illegittima - la somma pagata dall’Enel a titolo di misure compensative, per fare in modo che venisse occultato un buco di circa 3 milioni di euro, evitando di incappare nelle sanzioni previste dalla legge per i Comuni che non rispettano il patto di stabilità.