Bilanci previsionali, pioggia di commissariamenti per i comuni della provincia

Mancata approvazione del bilancio triennale 2020/2022, la Regione come da "tradizione" invia una pioggia di commissari a diversi comuni della provincia. I funzionari regionali interverranno per provvedere a "necessarie funzioni di impulso e di sollecitazione per l'approvazione dei bilanci di previsione". In una prima fase, infatti, dovrà chiarire perché i bilanci non sono stati approvati e solo successivamente, in caso di ulteriore inerzia, intervenire in via sostitutiva.

Diciotto, in totale, i centri che riceveranno un commissario (che in molti casi si aggiunge ad altri commissari nominati per altri bilanci). Ecco l'elenco: Agrigento (Carmelo Messina); Alessandria della Rocca (Enzo Abbinanti); Bivona e Canicattì (Giovanni Coco cl 1962); Cianciana (Giovanni Scafidi); Grotte (Francesco Riela); Lampedusa e Linosa (Giovanni Scafidi); Licata (Angelo Sajeva); Menfi (Filippa D'Amato); Montallegro (Antonella Panzeca); Naro e Sambuca di Sicilia (Giovanni Coco cl. 1965); Ravanusa (Francesco Riela); Realmonte (Filippa D'Amato); Ribera (Domenico Mastrolembo); Sant'Angelo Muxaro (Francesco Riela); Santa Elisabetta (Enzo Abbinati); Santa Margherita di Belice (Daniela Leonelli)