Mobilità sostenibile a San Leone e in centro, arriva il servizio di "bike sharing": c'è il progetto per la realizzazione delle piste

Anche ad Agrigento faranno la loro comparsa le biciclette a noleggio con il servizio “Bike sharing”: si muoveranno su un apposito percorso in vari punti nevralgici della città: da San Leone al centro passando per la zona archeologica.

Come già avviene nelle metropoli, il servizio prevede la possibilità di “condividere” delle biciclette tra utenti che vogliono avvalersi della mobilità green.

Sono state infatti gettate le basi per realizzare la cosiddetta “rete strategica ciclo-pedonale”.

Il Comune, recependo la delibera della Regione che approva la modifica della “strategia di sviluppo sostenibile della città di Agrigento”, ha incaricato i propri dipendenti per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica.

Già pubblicato, all’albo pretorio on line, l’avviso per la selezione e il finanziamento di progetti per un importo complessivo di 3.550.000 euro.

Alcuni fondi arriveranno anche dalle entrate che il Comune potrà ottenere attraverso le concessioni in sanatoria di alcuni immobili abusivi.

Il primo passo sarà effettuare una relazione geologica e le indagini geo-tecniche per la realizzazione della rete ciclo-pedonale e per le fondazioni delle piste.

Il servizio di “bike sharing” rappresenta uno dei servizi di mobilità sostenibile a disposizione delle amministrazioni pubbliche che intendono integrare la propria dotazione di mezzi pubblici. In questo caso attraverso l'utilizzo delle biciclette condivise per i viaggi di prossimità dove il mezzo pubblico non arriva o non può arrivare.