Ha pagato un biglietto aereo mai acquistato: 60enne denuncia misteriosi addebiti

Un addebito, da 54,99 euro, per un biglietto aereo acquistato dalla Spagna su noto sito internet e un altro, da 24,95, per un non ben definito acquisto su Amazon. E' controllando l'estratto conto, inviatogli dalla banca, che un canicattinese sessantenne si è accorto dei due pagamenti, di fatto disconosciuti.

L'uomo non soltanto non ha mai comprato - secondo quanto riferito ai poliziotti del commissariato di Canicattì - nessun biglietto aereo, ma non ha neanche fatto nessun genere d'acquisto su Amazon. Questo ha riferito, così come il fatto che la carta di credito è sempre stata in suo possesso, agli agenti del commissariato di Canicattì dinanzi ai quali s'è presentato.

I poliziotti hanno girato ai colleghi della Postale quello che è stato, anche per Canicattì, l'ennesimo caso di frode.