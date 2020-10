Crollo del turismo causa Covid, la Valle ha perso quasi 3 milioni

Il crollo del turismo dovuto al Covid-19 e ai lunghi mesi del “lockdown” si traduce, molto banalmente, in una perdita economica della Valle dei Templi da capogiro.

Tutto è stato messo nero su bianco nell’assestamento del bilancio previsionale approvato nei giorni scorsi dal Consiglio del Parco, che certifica una riduzione delle poste in entrata di oltre 2 milioni e settecentomila euro complessivi su un totale di entrate per competenza di 20milioni di euro. Un importo, quest’ultimo, che non è solo riferito allo sbigliettamento, ma a tutte le entrate del Parco, compresi i soldi destinati a progettazione e ai trasferimenti regionali di vario tipo, mentre il calo di quasi tre milioni di euro è quasi del tutto da riferire ad una riduzione di quasi il 50% dei ticket staccati.

Una tragedia? Beh, non esattamente rispetto al quadro che si attendeva quando il flusso del turismo era ripartito con difficoltà e ci si aspettava un crollo di oltre il 70% degli introiti-visitatori.