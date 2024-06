Tre bidoni di benzina davanti a un panificio, a un bar e ad una rosticceria: sono degli avvertimenti?

Tre bidoni di benzina messi davanti la saracinesca, o a poca distanza, di un panificio, di un bar e di una rosticceria - situate tutte lungo la stessa strada - del Villaggio Peruzzo. Ad accorrere, poco prima dell'alba, dopo aver raccolto una segnalazione giunta alla sala operativa, è stata la polizia. Il primo intervento è stato fatto davanti il panificio dove c'era, appunto, un bidone di plastica di 5 litri con all'interno benzina. Bidone che è stato subito sequestrato. Gli agenti subito dopo aver ascoltato il proprietario dell'attività artigianale, hanno ritrovato un altro bidone di plastica dinanzi l'ingresso del bar e poi un altro ancora a pochi passi dall'ingresso di una rosticceria.

È mistero sul significato di quei tre bidoni di plastica con all'interno carburante. Sono stati ascoltati anche gli altri due titolari degli esercizi. Nessuno, a quanto pare, avrebbe riferito di minacce, né di richieste estorsive. Sono state avviate le indagini. E vengono portate avanti su un fronte di 360 gradi, senza nulla escludere e nulla privilegiare. Difficile perché di fatto assai inusuale, ma non impossibile, ipotizzare che possa essersi trattato di avvertimenti messi a segno tutti, nel giro di pochi minuti appena, lungo la stessa via. E se fosse stata l'opera di un balordo fuori di testa? Neanche questa eventualità, di fatto, è stata ancora scartata. Servirà del tempo, affinché le indagini progrediscano, per cercare di fare chiarezza.

Non è escluso, ma mancano conferme istituzionali, che gli agenti abbiano, e fin da subito, verificato l'eventuale presenza di telecamere di videosorveglianza private nella zona.

