Biblioteca nella Valle dei Templi intitolata a Dell'Utri? Il donatore potrà scegliere il nome

"Biblioteca Utriana". Così Marcello Dell'Utri, alcuni giorni fa sul Corriere della Sera, esprimeva la volontà che la biblioteca da creare nella Valle dei Templi con il patrimonio librario che donerà al Parco archeologico, avesse nel nome un chiaro riferimento alla sua persona.

Un passaggio che ha suscitato reazioni indignate da parte di moltissimi, soprattutto per il fatto che il già senatore di Forza Italia, storicamente uomo di fiducia di Silvio Berlusconi, è stato condannato in via definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa ed è, proprio in questi giorni, oggetto di indagine in un filone sulle stragi del 1992. E' possibile dedicare una biblioteca ad un condannato per reati mafiosi? Una preoccupazione, quella avuta da alcuni, che per certi versi è prematura, ma non peregrina.

Andiamo ai fatti, partendo dal presupposto che al momento non vi è alcuna posizione ufficiale né del Parco nè dell'Assessorato regionale ai beni culturali sulla vicenda.

Le interlocuzioni per la creazione di quella che, pare, in molti chiamano solo "Biblioteca Siciliana" sarebbero iniziate nel 2020. Da allora sono proseguite coinvolgendo nella questione la Regione Siciliana, che riceverà materialmente la donazione di inestimabile valore disposta da Dell'Utri: migliaia di tomi per un valore stimato di 10 milioni di euro.

Beni che dovranno transitare dal privato - che al momento li custodisce in via del Senato a Roma - all'ente pubblico e poi successivamente al Parco che per questo scopo sta recuperando Casa Morello da circa un anno. Tutto con una "donazione modale" che, sempre nella stessa intervista Dell'Utri vincolava quindi all’attivazione di un laboratorio di restauro del libro e della carta, oltre a un master in biblioteca e un master in economia legato a editoria e libri. E il nome? Nulla, nelle dichiarazioni pubbliche, ma, ci spiegano persone del settore, tutto dipenderà dall'atto di donazione che sarà sottoscritto con il Parco.

Se Dell'Utri inserirà all'interno di questo atto anche l'impegno per la Regione anche una clausola sul nome tutto dovrà essere risolto in fase di trattativa tra privato e pubblico.

Ad oggi, pare, nessuna volontà è stata espressa in modo né formale né informale e vi sarebbe scarsa disponibilità verso l'ipotesi di concedere addirittura una intitolazione così "personale" di un bene tanto prestigioso.

Nulla però, evidentemente, è ancora deciso. E al 2025, anno di possibile inaugurazione, manca ancora un anno e mezzo.