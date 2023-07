Biblioteca nella Valle dei Templi intitolata a Dell'Utri? La Prefettura applicherà la legge: non previste eccezioni per i viventi

Nei salotti della politica, ma anche dell'associazionismo, si discute ancora: istituenda biblioteca del Parco archeologico Valle dei Templi intitolata a Dell'Utri sì o no? Appena negli scorsi giorni, l'istituto di studi e ricerca Calogero Marrone e l’Anpi di Favara, dopo un'ampia e approfondita discussione e dopo aver espresso la propria contrarietà alla proposta Dell’Utri, ha deciso di chiedere un incontro al sindaco di Agrigento, al presidente e al direttore del Parco archeologico. Un "faccia a faccia" per sapere se sono ufficialmente a conoscenza della notizia, se vi sono state interlocuzioni e se sono stati presi impegni formali.

A prescindere dalle reazioni indignate da parte di moltissimi, soprattutto per il fatto che il già senatore di Forza Italia, storicamente uomo di fiducia di Silvio Berlusconi, è stato condannato in via definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa ed è oggetto di indagine in un filone sulle stragi del 1992, l'eventuale, ipotetica, intitolazione della biblioteca - da realizzarsi dopo che Dell'Utri effettivamente donerà il suo patrimonio: migliaia di tomi per un valore stimato di 10 milioni di euro - dovrà passare dalla Prefettura di Agrigento.

Dovrà, necessariamente, passarvi se Dell'Utri inserirà all'interno di questo atto di donazione anche l'impegno, per la Regione, con una clausola sul nome per la realizzanda biblioteca a Casa Morello.

La Prefettura di Agrigento, con il prefetto Filippo Romano in testa, non potrà che applicare la legge n. 1188 del 23 giugno 1927 che dispone che le intitolazioni possono essere fatte solo nei casi di persone decedute da almeno 10 anni. Le uniche eccezioni sono previste per le persone della famiglia reale, i caduti in guerra e per la causa nazionale. La legge prevede anche la facoltà del ministero dell'Interno di consentire la deroga "in casi eccezionali, quando si tratti di persone che abbiano benemeritato della nazione". Anche per papa Wojtyla s'è dovuta fare un'eccezione, ossia una deroga prevista dalla legge. Dell'Utri, fermo restando alla legge attualmente in vigore, non rientrerebbe proprio nei casi d'eccezione previsti.