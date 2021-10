Riprendono le attività in presenza di “Biblioteca Junior” presso la biblioteca comunale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

“Domani riprenderanno le attività di Biblioteca Junior, in presenza, presso Palazzo Lazzarini” Lo dichiara l’Assessore alla Cultura del Comune di Sciacca, Gisella Mondino. Alcune classi di scuola primaria che hanno aderito, in orario scolastico, secondo un calendario concordato, svolgeranno attività laboratoriali condotte da Ivana Dimino. Il progetto, al suo terzo anno, rientra tra le attività più significative del progetto “Sciacca città che legge”. Da ieri anche Unitre ha ripreso le attività in presenza, sempre in biblioteca a Palazzo Lazzarini.