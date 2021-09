Fondi per le biblioteche, in arrivo contributo del Ministero alla "Aurelio Cassar"

Le risorse sono Statali e sono state concesse come sostegno al settore librario dopo i danni provocati dal Covid-19

Fondi per l'acquisto di libri: in arrivo oltre novemila euro per la biblioteca comunale “Aurelio Cassar” di Sciacca.

La struttura, infatti, è nell’elenco delle istituzioni culturali beneficiarie di un contributo dello Stato a seguito di istanza presentata dal Comune di Sciacca al Ministero della Cultura nell’ambito del decreto di riparto del fondo emergenze imprese e istituzioni culturali concernente il sostegno del libro e dell’intera filiera libraria”.