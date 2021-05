Centro storico, ancora violenza: scoppia una rissa tra tre immigrati

Si tratta di cittadini gambiani che, forse per i fumi dell'alcol, si sono scontrati in piazza Bibbirra: tre le denunce, un ferito

Violenta rissa ieri sera nel cuore del centro storico di Agrigento. Nel quartiere della Bibbirria, per cause in fase di accertamento (ma si tratterebbe di futili motivi) tre cittadini gambiani tra i 28 e i 24 anni hanno dato vita ad uno scontro che si è concluso con l'arrivo dei carabinieri della locale compagnia, coordinati dal capitano Marco La Rovere.

Uno dei coinvolti è stato ricoverato all'ospedale San Giovanni di Dio per curare le ferite riportate, anche se non sarebbe in gravi condizioni. Tutti e tre sono stati identificati e denunciati per rissa.

A lanciare l'allarme sono stati i residenti del quartiere che, sentite le urla hanno contattato il numero unico per le emergenze, facendo scattare i controlli.