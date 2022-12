Betoniera finisce in una scarpata nel Messinese: muore operaio di Favara

Un operaio di 49 anni è morto a Ucria (Me) mentre lavorava nel cantiere per un'opera di adeguamento sismico e idrogeologico.

L'uomo è uscito fuori strada con una betoniera finendo in una scarpata e morendo sul colpo.

Originario di Favara, nell'Agrigentino, era impiegato in una ditta privata che eseguiva i lavori di Protezione civile, appaltati per la messa in sicurezza del territorio. (ANSA).