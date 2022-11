Con pneumatico e benzina incendiano il portone di casa di un operaio, aperta inchiesta

Hanno cosparso di liquido infiammabile uno pneumatico, l’hanno appoggiato contro il portone di casa di un operaio e hanno appiccato le fiamme. Inquietante gesto mirato, quello messo a segno durante la notte fra venerdì e ieri, in centro a Canicattì. A domare l’incendio è stato lo stesso operaio ventiduenne che si è accorto di tutto mentre stava rincasando. Il canicattinese ha, subito, naturalmente, segnalato e chiesto aiuto al numero unico d’emergenza, il 112, e sul posto s’è precipitata – erano le due – una pattuglia dell’aliquota Radiomobile della compagnia cittadina. I militari dell’Arma hanno constatato il danneggiamento a seguito di incendio e hanno subito rastrellato, alla ricerca di indizi o tracce, l’intera zona. Pare che non sia stato trovato nulla, certamente non il piromane attentatore, di rilevante.

E’ stata informata la Procura della Repubblica, con il suo sostituto di turno, e sono state avviate le indagini per provare ad identificare l’autore dell’intimidazione. L’operaio ventiduenne – come procedura investigativa impone - è stato sentito per stabilire se avesse dubbi o sospetti. Non filtrano, ed è inevitabile, indiscrezioni sull’inchiesta. Il danno che il giovane ha subito non è coperto da polizza assicurativa.