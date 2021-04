Beni confiscati alla mafia, c'è un regolamento per il loro riutilizzo

Beni sequestrati alla mafia e assegnati al Comune di Canicattì dall' Agenzia nazionale beni sequestrati e confiscati, l'Amministrazione comunale approva le linee guida per l'utilizzo del patrimonio.

A votare il provvedimento è stata la Giunta comunale. Per alcuni dei beni è stata chiesta la variazione della destinazione d'uso mentre, per quelli in piena disponibilità dell'Ente si procederà già alla realizzazione dei bandi per l'assegnazione a chi ne farà richiesta.

L'elenco completo dei beni, come previsto dalla legge, è visionabile nella sezione del sito istituzionale del Comune al seguente link: https://www.comune.canicatti.ag.it/.../L/IT/IDPagina/384