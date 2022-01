Recupero degli immobili sequestrati alla mafia, la Cgil scrive ai sindaci

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

La Cgil con la Fillea (la categoria che organizza gli Edili) scrivono ai Sindaci dei comuni dove insistono beni sequestrati alle mafie.

L’agenzia per la coesione territoriale volto alla valorizzazione economica e sociale dei Beni Sequestrati alle mafie e che entra tra gli interventi descritti nel PNRR ha pubblicato il bando per accedere a tali fondi. Alfonso Buscemi e Francesco Cosca - segretari delle due strutture sindacali scrivono - Le risorse oggetto dell’avviso per la coesione territoriale volto alla valorizzazione economica e sociale dei beni confiscati alle mafie e che rientrano tra gli interventi descritti nel PNRR, ammontano complessivamente a 250 mln di euro, da destinare a proposte progettuali per la riqualificazione di intere aree e alla valorizzazione di beni confiscati a beneficio della collettiva e delle generazioni. Sono previsti criteri premiali, in particolare per la valorizzazione con finalità di centri anti violenza per le donne e Bambini o case rifugio con finalità di asili nido o micro nidi.

In particolare, oltre alle altre misure, occorre segnalarle che l’investimento 2-Valorizzazione dei beni sequestrati dispone di un’assegnazione di 300 mln di euro per la realizzazione di 200 progetti nelle otto regioni del mezzogiorno (Abbruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).

In particolare di questa cifra, 250 mln di € sono riservati a progetti attraverso questo avviso, mentre ulteriori 50mln serviranno ad individuare, attraverso una concentrazione tra vari attori altri progetti che per caratteristiche proprie, richiedano l’intervento di più soggetti istituzionalmente. I due rappresentanti sindacali segnalano che il termine di presentazione delle domande scadrà alle ore 12:00 del 24 Gennaio 2022 e invitano gli stessi sindaci a valutare le eventuali azioni opportune ed utili alle rigenerazioni del bene ricadente all’interno del territorio di loro competenza.