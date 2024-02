Picchiato a colpi di spranga si è rifugiato in un market: denunciati 3 dei 5 aggressori

Identificati e denunciati, anche grazie ai sistemi di videosorveglianza oltre che ad una rapida e circostanziata attività investigativa dei poliziotti della sezione Volanti della questura, tre dei cinque agrigentini che, a fine gennaio, aggredirono un bengalese 35enne che si rifugiò, e venne inseguito, all'interno di un generi alimentari di via Atenea. I tre - dai 20 ai 24 anni - sono stati iscritti nel registro degli indagati della Procura per le ipotesi di reato di porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere e danneggiamento in concorso.

Era il 28 gennaio scorso quando il gruppetto di agrigentini, incappucciati e armati di spranghe, picchiò il bengalese che, cercando appunto di mettersi in salvo, si rifugiò all'interno dell'attività commerciale della via Atenea. I poliziotti visionando i filmati della videosorveglianza acquisiti sono riusciti a dare nome e cognome agli aggressori che misero a segno quella che allora sembrò essere una spedizione punitiva in danno dell'immigrato.

Il bengalese, seppur ferito, non risultò essere, allora, per fortuna, in gravi condizioni. L'uomo non ha formalizzato querela, neanche a carico di ignoti. I poliziotti della sezione Volanti sono riusciti a procedere, d'ufficio, per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere e danneggiamento in concorso, per il caos creato all'interno della rivendita di alimentari della via Atenea.