Operazione "Kaos Calmo", benemerenze per gli ex vertici della Guardia costiera di Porto Empedocle

Il capitano di fregata Daniele Governale, originario di Santa Margherita di Belìce, già comandante di Circomare Sciacca ed ex comandante in seconda della Capitaneria di Porto di Porto Empedocle, attualmente in servizio presso la Direzione Marittima di Palermo, ha ricevuto una "Benemerenza al merito ambientale" per avere brillantemente partecipato alla complessa attività di indagine in materia ambientale denominata “Kaos calmo", che ha permesso di identificare diverse persone che scaricavano rifiuti, anche speciali e pericolosi, in località Caos a cavallo tra i comuni di Agrigento e Porto Empedocle. Sei le denunce e 14 le sanzioni elevate all'epoca per oltre 200 mila euro.

Per la stessa operazione la medaglia d’oro è stata conferita anche al capitano di fregata Gennaro Fusco, in quel tempo comandante della Guardia costiera empedoclina, attualmente in servizio presso la capitaneria di porto di Livorno. Sia Fusco che Governale avevano già ricevuto degli importanti riconoscimenti per la stessa vicenda.

Medaglia d’argento, invece, per il tenente di vascello Fabiola Ratano anch’essa per diversi anni a Porto Empedocle, attualmente in servizio presso la Direzione marittima di Livorno.