Bene confiscato alla mafia verrà intitolato alla memoria dell'ex prefetto Fulvio Sodano

Fulvio Sodano, prefetto di Agrigento dal 2003 al 2005, verrà ricordato - con l'intitolazione alla memoria di un bene confiscato in piazza Della Vittoria a Marsala - lunedì. Sarà presente anche il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. Sodano si è distinto particolarmente, nel Trapanese dove è stato prefetto a partire dal 2000, per l’impegno a difesa della legalità, contribuendo al risveglio delle coscienze trapanesi, come gli riconobbe l’allora capo dello Stato Carlo Azeglio Ciampi. Di Sodano, osteggiato e isolato, un vero e proprio eroe borghese, si è tornati a parlare dopo che la vedova, lo scorso gennaio, ha analizzato la cattura del boss Matteo Messina Denaro. E fu proprio tentato di ripristinare la legalità che Sodano venne trasferito, di punto in bianco, praticamente senza preavviso, da Trapani ad Agrigento dove rimase appunto fino al 2005 quando dovette prepensionarsi per l’avanzare della Sla che lo divorò ferocemente. Il prefetto Sodano morì il 27 febbraio del 2014.

Lunedì, a Marsala, gli verrà intitolato alla memoria il centro socio-educativo “I Giusti di Sicilia”, creato in un bene confiscato alla mafia. Il Centro ospita una raccolta di immagini e materiale multimediale relativa ad esponenti siciliani della società civile e delle istituzioni ed ha lo scopo di tenere vivo l'esempio di coloro che hanno vissuto nel rispetto delle regole morali e civili, segnando positivamente la storia siciliana e contribuendo all’affermazione dei valori di giustizia e legalità.

Alla cerimonia sarà presente anche il direttore dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, prefetto Bruno Corda, oltre alle autorità civili e militari della provincia.